Dopo la pioggia arrivano le buche… Decine le automobili già danneggiate Il triste destino degli automobilisti di Latina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Brutto risveglio per i cittadini di Latina: la violenta ondata di maltempo delle ultime ore ha provocato un peggioramento drastico delle condizioni del manto stradale di diverse arterie del capoluogo. Le piogge hanno causato cedimenti improvvisi, con buche profonde e carreggiate danneggiate che hanno reso numerosi tratti quasi impraticabili. Decine di auto danneggiate in poche ore. Gli effetti sono stati immediati: decine di automobilisti hanno riportato danni ai loro veicoli, tra pneumatici squarciati, cerchioni deformati e sospensioni compromesse. Le richieste ai soccorsi stradali sono aumentate a tal punto da registrare tempi di attesa prolungati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
