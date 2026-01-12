Da lunedì 12 gennaio 2026, torna su Rai Radio2, in tv e streaming,

È la ritornanza. Così è stato annunciato il ritorno di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio nel primo pomeriggio di Rai Radio2 dove oggi, lunedì 12 gennaio 2026, riparte La Pennicanza, il momento più irriverente del palinsesto. Un ritorno nel segno della continuità, che integra radio, immagini streaming e social. Rigorosamente in diretta, dagli storici studi di via Asiago, a Roma. La Pennicanza non solo in radio. Anche e in tv. La Pennicanza torna in diretta dal lunedì al venerdì alle 13.45, per circa 45 minuti, con la consueta satira, con l’attualità, l’improvvisazione pura del padrone di casa e ovviamente il commento surreale della quotidianità. 🔗 Leggi su Amica.it

La Pennicanza torna dal 12 gennaio su Rai Radio2, in tv e in streaming: Fiorello e Biggio in diretta dal lunedì al venerdì alle 13.45 tra satira, attualità e improvvisazione

