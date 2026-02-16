Ti veniamo a cercare l’arbitro La Penna denuncia le minacce ricevute dopo Inter-Juve Insulti anche a Bastoni e alla moglie

Federico La Penna ha deciso di denunciare alle forze dell’ordine di Roma le intimidazioni ricevute sui social media, dopo aver diretto la partita Inter-Juventus a San Siro. La decisione arriva dopo aver ricevuto messaggi offensivi e minacce di morte, che coinvolgevano anche Bastoni e sua moglie. Gli insulti si sono moltiplicati sui profili online poco dopo la fine dell’incontro.

L’arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla Polizia Postale di Roma dopo gli insulti e le minacce di morte ricevute via social dopo il match Inter-Juve, che si è giocato a San Siro. «Ti sparo», «ti ammazzo», «ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti»: il tenore dei messaggi. Così La Penna, che fuori dal campo è avvocato, visto il violento clima intimidatorio creatosi a seguito del derby, non ci ha pensato due volte e si è presentato alle forze dell’ordine, che hanno consigliato, a lui e tutto il resto della famiglia, di rimanere in casa. A seguito dell’esposto sono state avviate le indagini e l’incartamento arriverà all’attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco: la Procura di Roma è pronta ad aprire un fascicolo per fare luce sui profili social da cui sono partite le minacce.🔗 Leggi su Open.online

