Ti veniamo a cercare l’arbitro La Penna denuncia le minacce ricevute dopo Inter-Juve Insulti anche a Bastoni e alla moglie
Federico La Penna ha deciso di denunciare alle forze dell’ordine di Roma le intimidazioni ricevute sui social media, dopo aver diretto la partita Inter-Juventus a San Siro. La decisione arriva dopo aver ricevuto messaggi offensivi e minacce di morte, che coinvolgevano anche Bastoni e sua moglie. Gli insulti si sono moltiplicati sui profili online poco dopo la fine dell’incontro.
L’arbitro Federico La Penna ha presentato denuncia alla Polizia Postale di Roma dopo gli insulti e le minacce di morte ricevute via social dopo il match Inter-Juve, che si è giocato a San Siro. «Ti sparo», «ti ammazzo», «ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti»: il tenore dei messaggi. Così La Penna, che fuori dal campo è avvocato, visto il violento clima intimidatorio creatosi a seguito del derby, non ci ha pensato due volte e si è presentato alle forze dell’ordine, che hanno consigliato, a lui e tutto il resto della famiglia, di rimanere in casa. A seguito dell’esposto sono state avviate le indagini e l’incartamento arriverà all’attenzione del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco: la Procura di Roma è pronta ad aprire un fascicolo per fare luce sui profili social da cui sono partite le minacce.🔗 Leggi su Open.online
Minacce di morte all’arbitro La Penna dopo Inter-Juve: denuncia e indagini in corso
Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte dopo la partita tra Inter e Juventus, a causa delle decisioni prese durante la gara.
Minacce di morte dopo Inter-Juve, l’arbitro La Penna denuncia: indagini in corso
Dopo la partita Inter-Juve, l'arbitro Federico La Penna ha ricevuto minacce di morte sui social, con insulti e riferimenti diretti alla sua abitazione e ai membri della famiglia.
«Ti veniamo a cercare», l’arbitro La Penna denuncia le minacce ricevute dopo Inter-Juve. Insulti anche a Bastoni e alla moglieLe tensioni sono esplose dopo l’espulsione di Kalulu, arrivata in seguito alla simulazione di Bastoni. Le proteste nel tunnel che porta agli spogliatoi e il clima infuocato del post partita: cosa è ... open.online
