Caso La Penna pugno duro dell’AIA | stop di un mese e denuncia per minacce di morte

Federico La Penna rischia un mese di stop e una denuncia per minacce di morte dopo l’incidente durante Inter-Juventus. L’arbitro ha ricevuto insulti e minacce pesanti sui social, che hanno portato l’Associazione Italiana Arbitri a intervenire con decisione. La vicenda ha acceso i riflettori su come si affrontano le polemiche nel calcio.

Pugno duro e tutela legale per Federico La Penna all'indomani del caos scoppiato durante Inter-Juventus. Il designatore Gianluca Rocchi ha ufficializzato lo stop del fischietto romano, che rimarrà ai box per almeno quattro settimane a causa dell'errore tecnico commesso sull'espulsione di Kalulu, definito dai vertici dell' AIA come un abbaglio macroscopico. La sospensione punta a preservare l'integrità del sistema arbitrale e a permettere al direttore di gara di smaltire le scorie di una serata ad altissima tensione. Il caso tecnico è stato però oscurato da una preoccupante deriva extra-calcistica.