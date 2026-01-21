Al volante della nuova Renault Clio, si percepisce un equilibrio tra efficienza, agilità e comfort. Le prove su strada svolte in Portogallo hanno permesso di valutare le caratteristiche di questa sesta generazione, pensata per rispondere alle esigenze di famiglie e città. Con un design sobrio e funzionale, la Clio si conferma una scelta affidabile per chi cerca praticità e prestazioni ottimali nel quotidiano.

Renault ha scelto le strade del Portogallo per le prove su strada della sesta generazione di Clio, da anni uno dei modelli più venduti e perché per proporzioni e caratteristiche si adatta bene agli utilizzi delle famiglie del Vecchio Continente. Ad esempio per quel diametro di volta di 10,4 metri che la rende decisamente maneggevole nello stretto. Ma anche per quel bagagliaio la cui soglia di carico è stata abbassata di 40 millimetri e la cui capacità è compresa fra 391 e 1.176 litri. Non deve necessariamente, ma può anche essere la sola auto di famiglia, come dimostrano le sue prestazioni. Il test drive con la pepata ma efficiente variante Full Hybrid da 160 Cv nei dintorni di Lisbona ha confermato l’efficienza del sistema, sviluppato anche sulla base dell’esperienza che Renault ha raccolto in anni di presenza in Formula 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Al volante della nuova Clio. Equilibrio riuscito tra efficienza, agilità e piacere

