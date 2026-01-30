Una telecamera hi-tech alimentata dall’energia solare monitora la sicurezza dei Murazzi di Torino su Lungo Po Diaz

Questa mattina, a Torino, è stata installata una telecamera hi-tech alimentata dal sole lungo i Murazzi di Lungo Po Diaz. Le aziende Urmet spa, Nobus Srl e 5T hanno lavorato insieme per mettere in funzione questo sistema sperimentale di sicurezza. La città ha voluto testare questa tecnologia per controllare meglio le zone più delicate e migliorare la vigilanza. La novità, frutto anche dell’impegno dell’amministrazione comunale, mira a rafforzare la presenza di telecamere nelle aree sensibili di Torino.

Urmet spa, Nobus Srl e la partecipata pubblica 5T, sono le aziende che hanno contribuito ad un ambizioso progetto sperimentale di tutela della sicurezza urbana e monitoraggio delle aree cittadine sensibili, voluto anche dalla Città di Torino, con la collaborazione dell'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda. La sperimentazione, avviata recentemente, ha previsto la realizzazione di un innovativo PoC (Proof of Concept) dedicato alla sicurezza urbana smart, con l'installazione di un palo solare equipaggiato con un sistema di videosorveglianza di ultima generazione fornito da Urmet. Il progetto nasce con l'obiettivo di testare nuove soluzioni tecnologiche e sostenibili per il monitoraggio di aree urbane come i Murazzi, una zona di Torino ad alta frequentazione.

