Non si ferma all’alt ad Arezzo fugge e viene arrestato in Valdichiana

13 gen 2026

Un'auto non si è fermata all'alt dei vigili urbani ad Arezzo, dando inizio a un inseguimento che si è concluso con l'arresto del conducente in Valdichiana. L'episodio si è verificato durante un controllo di routine, mettendo in moto una serie di operazioni di polizia per assicurare la sicurezza pubblica.

Non si è fermato all’alt durante un posto di blocco della Polizia Municipale ad Arezzo e si è dato alla fuga, dando il via a un inseguimento che si è concluso con il suo arresto in Valdichiana. L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, quando l’uomo, alla guida della propria auto, ha ignorato l’ordine di fermarsi. Subito è scattato l’inseguimento da parte della Polizia Municipale, con il supporto della Polizia di Stato, intervenuta con Squadra Mobile e Volanti. Il fuggitivo, un 30enne residente a Cesa, è riuscito inizialmente a far perdere le proprie tracce, ma è stato rintracciato poco dopo a casa di un familiare a Monte San Savino, dove è scattato l’arresto. 🔗 Leggi su Lortica.it

