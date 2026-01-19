La presentazione ufficiale della Ferrari F1 2026 è prevista prima dell'inizio della stagione, che si apre in Australia nel weekend del 6-8 marzo. Con il nome già annunciato, la nuova vettura sarà protagonista delle prime uscite ufficiali, mentre i test invernali consentiranno ai team di affinare le prestazioni prima dell’avvio del campionato mondiale.

La prossima stagione di Formula Uno è ormai alle porte ed in questo periodo si susseguono le varie presentazioni delle livree in attesa dei test invernali, quando le macchine scenderanno finalmente in pista consentendo ai team di raccogliere dati fondamentali in vista della tappa inaugurale del Mondiale 2026, prevista in Australia nel weekend del 6-8 marzo. La Ferrari toglierà i veli alla nuova vettura nella giornata di venerdì 23 gennaio, facendo vedere a tifosi e appassionati la livrea della SF-26. Sarà proprio questo il nome della Rossa che prenderà parte al campionato di Formula Uno nel 2026, con al volante la confermata coppia di piloti composta dal veterano britannico sette volte campione iridato Lewis Hamilton e dal monegasco Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando viene presentata la Ferrari F1 2026? Già noto il nome della nuova macchina

Leggi anche: F1, Ferrari rivela data e sede della presentazione ufficiale della nuova macchina. Il nome resta top secret…

Leggi anche: F1, Ferrari rivela la data e la sede della presentazione ufficiale della nuova macchina. Il nome resta top secret…

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Anche a Sassari il comitato per il no al referendum sulla giustizia - ''La riforma viene presentata solo come un intervento che serve a separare le carriere dei magistrati - msn.com

Novità sul MOTORE FERRARI 2026! Emergono dettagli.

«La cosiddetta “Barbie autistica” – scrive Marie Helene Benedetti – viene presentata come “un passo avanti verso l’inclusione”. Ed è proprio per questo che va guardata con attenzione chirurgica. Perché gli stereotipi più dannosi oggi non sono quelli violenti, - facebook.com facebook