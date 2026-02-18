Vincenzo D’Agostino, noto paroliere napoletano, è morto a 64 anni a causa di una grave malattia. Gigi D’Alessio, uno dei suoi più stretti collaboratori, ha espresso la sua tristezza scrivendo semplicemente “Senza parole”. Vincenzo D’Agostino aveva scritto testi per numerosi artisti di Napoli, contribuendo a definire il suono della musica locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello spettacolo partenopeo.

Si è spento a 64 anni il Paroliere di Napoli e di tanti artisti napoletani, tra cui Gigi D’Alessio, che ha salutato Vincenzo D’Agostino con un messaggio di incredulità: “Senza parole”. Con D’Agostino se n’è andata una parte di Napoli, e un’altra rimarrà per sempre, proprio nei testi che ha scritto, nelle parole che ha affidato ai grandi della musica partenopea. Vincenzo D’Agostino è morto: il dolore di Gigi D’Alessio. Alcuni dei brani più belli di Gigi D’Alessio sono stati scritti dalla penna gentile e intensissima di Vincenzo D’Agostino, che aveva sempre la “parola giusta”, quella che riusciva a toccare, una dopo l’altra, tutte le corde del cuore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gigi D’Alessio, l’addio più difficile: è morto Vincenzo D’Agostino. Chi era il “paroliere di Napoli”

