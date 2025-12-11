Genova avvia il censimento dei senza fissa dimora | si cercano volontari
Genova si prepara a partecipare al censimento nazionale delle persone senza fissa dimora, che si svolgerà dal 26 al 29 gennaio 2026. La città, insieme ad altre 13 metropoli italiane, si mobilita coinvolgendo volontari per raccogliere dati fondamentali per migliorare le politiche sociali e l’assistenza ai senzatetto.
