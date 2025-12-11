Genova avvia il censimento dei senza fissa dimora | si cercano volontari

Genova si prepara a partecipare al censimento nazionale delle persone senza fissa dimora, che si svolgerà dal 26 al 29 gennaio 2026. La città, insieme ad altre 13 metropoli italiane, si mobilita coinvolgendo volontari per raccogliere dati fondamentali per migliorare le politiche sociali e l’assistenza ai senzatetto.

Genova è tra le 14 città metropolitane (insieme a Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia) dove il 26, 28 e 29 gennaio 2026 si svolgerà la rilevazione delle persone senza dimora, progetto del Censimento Istat, con il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

