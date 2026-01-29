Tra il freno a mano e il sedile dell' auto nasconde una spranga E nel bracciolo c' è la cocaina

I carabinieri di Ferrara hanno fermato un'auto in via alle prime luci dell’alba e hanno trovato una spranga nascosta tra il freno a mano e il sedile. Dentro il veicolo c’erano anche 10 grammi di cocaina nascosti nel bracciolo. È successo mercoledì 28, alle 2.30, quando i militari hanno notato l’auto che passava con andatura sospetta. Durante il controllo hanno scoperto l’arma e la droga, mettendo fine a una possibile attività illecita.

Erano le 2.30 di mercoledì 28 quando l'attenzione di un equipaggio dei carabinieri di Ferrara, impegnati nei consueti servizi di controllo del territorio, è stata attirata da un'autovettura che percorreva via.

