Torino a 14 anni sfregia con l' accendino la faccia della rivale | ragazza condannata

Tre anni, sette mesi e venti giorni di carcere. Nei giorni scorsi, è terminato con una condanna a questa pena il processo alla ragazza di 14 anni accusata di aver sfregiato il volto di una coetanea rivale con un accendino, a Torino. Dopo il violento episodio avvenuto a febbraio 2025, l’imputata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Torino, cena alla “Credenza” da Giovanni Grasso — stella Michelin da 35 anni — insieme ad una coppia di amici. Una cucina concreta, una disponibilità nel far felice il cliente, seguendo gusti e richieste che raramente trovi in locali di questi livelli. — #OsteriaL - facebook.com Vai su Facebook

A 14 anni sfregia una coetanea per gelosia, con un accendino le incide la V di vendetta sul viso: condannata a Torino - Ha atteso la compagna all’uscita da scuola, l’ha insultata e poi si è accanita con crudeltà su di lei: voleva punirla per aver mostrato interesse verso un ragazzino della propria cerchia di amici. Segnala msn.com

Torino, a 14 anni sfregia con l'accendino la faccia della rivale: ragazza condannata - Tre anni, sette mesi e venti giorni di carcere, pena superiore a quella richiesta dalla procura dei minori ... Riporta torinotoday.it