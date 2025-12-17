Fusione nucleare dove sorgeranno le prime centrali? Ecco la mappa dei 900 siti idonei in Europa quasi 200 sono in Italia

Una mappa dei 900 siti idonei in Europa, con quasi 200 in Italia, indica le possibili localizzazioni delle future centrali di fusione nucleare. Lo studio European Site Mapping, condotto dalla Technical University of Munich, analizza le aree più adatte a ospitare questa tecnologia ancora in fase di sviluppo.

La fusione nucleare è ancora lontana, lontanissima. Ma se mai dovesse arrivare, dove verrebbero realizzate le prime centrali? A rispondere a questa domanda ci pensa lo studio European Site Mapping, pubblicato dalla Technical University of Munich (Tum) tra il 2024 e il 2025 per conto della green tech tedesca Gauss Fusion. La ricerca ha individuato circa 900 potenziali siti con tutte le carte in regola per ospitare centrali a fusione in Europa. E di questi, ben 196 sono in Italia. I territori più adatti in Italia. In Italia lo studio identifica innanzitutto vasto potenziale nell’area tra Torino e Milano e lungo il Po, in particolare nell’area di Venezia e lungo la riviera romagnola. Open.online

Leggi anche: Com'è fatto un super-computer: ecco Pitagora di Lenovo, calcolerà come realizzare le centrali a fusione nucleare

Leggi anche: Lombardia, la mappa degli autovelox mobili: ecco dove saranno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fusione nucleare quando terminerà il progetto ITER e avremo i primi reattori a energia pulita

Fusione nucleare, la mappa dei 900 siti idonei alle nuove centrali per l’Europa: 196 sono in Italia, ecco dove - Lo studio «European Site Mapping» sui luoghi idonei alla costruzione della centrali di nuova generazione. msn.com