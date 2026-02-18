Non meravigliatevi se nel tema a scuola vostro figlio scriverà che da grande non vuole fare il poliziotto ma lo spacciatore. Né se i giudici tolgono i bambini alla famiglia nel bosco e poi liberano un clandestino con 23 condanne perché ha il diritto di incontrare la sua famiglia, che immagino composta da stinchi di santo. Perché la loro banda suona il No. La giustizia è una parola che sarà anche scritta nei dizionari, ma qui fuori c'è la magistratura politicizzata, che ormai è scesa in campo per la battaglia finale contro il governo. Lo hanno teorizzato per iscritto nelle mail dell'Anm, hanno messo nero su bianco che la premier Giorgia Meloni è «pericolosa» perché non ha avvisi di garanzia, per cui non è ricattabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

