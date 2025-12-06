Un Teatro Comunale ’Pavarotti-Freni’ vestito a festa, con oltre 600 spettatori, ha accolto il concerto della Banda dell’Esercito Italiano, appuntamento organizzato dal Panathlon Club Modena e dedicato alla raccolta fondi a favore del reparto di Neonatologia del Policlinico di Modena. Una serata di grande musica e solidarietà che ha incantato ed emozionato i presenti, tra cui il prefetto di Modena Fabrizia Triolo, rappresentanti delle istituzioni cittadine, numerosi cadetti dell’Accademia Militare, esponenti delle associazioni e del mondo delle imprese. Nel corso della serata, condotta da Barbara Prampolini, sono stati raccolti oltre 10mila euro destinati, tramite l’Associazione Pollicino Onlus, rappresentata nell’occasione dal presidente Fabrizio Ferrari e dalla vicepresidente Silvia Guerrieri, a dotare la Neonatologia del Policlinico di tre nuovi dispositivi: un materassino riscaldante, un’interfaccia per ventilazione non invasiva e un videolaringoscopio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto al Comunale . La banda dell’Esercito suona per la Neonatologia