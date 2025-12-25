La banda dei Babbi Natale suona per i degenti del SS Annunziata VIDEO
Si è rinnovato come ogni anno il concerto di solidarietà dedicato ai degenti dell’ospedale SS. Annunziata di Chieti.Nella serata della Vigilia, la Banda di Chieti, vestita da Babbo Natale, ha suonato fuori dal nosocomio teatino interpretando i grandi classici del Natale per un momento di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche: Verdone "sindaco per un giorno", la banda dei Vigili suona "Un sacco bello" al Campidoglio – Il video
Leggi anche: I Vigili del Fuoco in visita ai piccoli del SS Annunziata
Weekend magico tra Babbo Natale in vespa, tour dei presepi e l'illusionismo di Arturo Brachetti: tutti gli eventi nel Cesenate; Si accende il Natale in città con il villaggio di Babbo Natale e la Christmas Marching Band del Comune; Babbi Natale in Audi, scatta l'allarme truffe: «Chiedono l'elemosina, ma sono molto pressanti»; Babbo Runn 2025 a Busto Garolfo, corsa dei Babbi Natale.
Babbi Natale in Audi, scatta l'allarme truffe: «Chiedono l'elemosina, ma sono molto pressanti» - Sono sicuramente "di stagione", ma non passano inosservati e, anzi, attirano sguardi e domande. ilgazzettino.it
Babbo Natale sale in sella: una domenica in compagnia della Banda del Fumo Bianco per raccogliere fondi in favore di Ama - Sotto questo slogan si stanno scaldando i motori per l'edizione 2025 di "Babbi Natale in Sella", il giro benefico su due ruote e in costume natalizio, promosso in collabor ... cronacacomune.it
Babbo Runn 2025 a Busto Garolfo, corsa dei Babbi Natale - Domenica 21 dicembre 2025 si svolge a Busto Garolfo (Milano) la Babbo Runn, con le strade del paese invase da una marea di Babbi Natale, pronti a correre o passeggiare in un’atmosfera di festa e solid ... mentelocale.it
CALENDARIO DELL'AVVENTO CINEFILO, DAY 4: LA BANDA DEI BABBI NATALE ? #christmas #xmas #film #movie
Esattamente 15 anni fa Aldo, Giovanni e Giacomo diventavano La banda dei Babbi Natale, film sempre perfetto per questo periodo e per farsi delle belle risate con dei miti della comicità italiana. Un rewatch in dvd è quantomai doveroso. - facebook.com facebook
LA BANDA DEI BABBI NATALE!COLPO DA FILM A MONTREAL: UNA VENTINA DI UOMINI TRAVESTITI DA SANTA CLAUS x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.