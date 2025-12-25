la banda dei babbi natale suona per i degenti del ss annunziata video

Si è rinnovato come ogni anno il concerto di solidarietà dedicato ai degenti dell’ospedale SS. Annunziata di Chieti.Nella serata della Vigilia, la Banda di Chieti, vestita da Babbo Natale, ha suonato fuori dal nosocomio teatino interpretando i grandi classici del Natale per un momento di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

