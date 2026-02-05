Oncologo Iacovelli ‘con mix enfortumab vedotin-pembrolizumab cancro vescica sempre più sotto controllo’

L’oncologo Iacovelli ha annunciato che il nuovo mix di farmaci, enfortumab vedotin e pembrolizumab, sta dando risultati promettenti nel controllo del cancro alla vescica. In Italia, ogni anno, circa 31 mila persone si ammalano di questa forma di tumore, e in alcuni casi il tumore si diffonde già con metastasi. Ora, questa combinazione di farmaci potrebbe cambiare le cose, offrendo nuove speranze ai pazienti.

“Il tumore della vescica coinvolge circa 31 mila nuovi pazienti l'anno in Italia e in una piccola quota di essi esordisce con delle metastasi. Davanti a questi pazienti, l'obiettivo delle cure è aumentare la sopravvivenza e la qualità di vita. In questo contesto, l’immunoterapia con pembrolizumab in associazione a un anticorpo farmaco-coniugato, enfortumab vedotin, dà la possibilità di raddoppiare la sopravvivenza, di controllare più a lungo la malattia, di ridurre nel 70% dei casi circa la malattia in una maniera clinicamente significativa, con un 30% dei pazienti che ha una scomparsa delle metastasi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oncologo Iacovelli, ‘con mix enfortumab vedotin-pembrolizumab cancro vescica sempre più sotto controllo’ Approfondimenti su Oncologo Iacovelli Tumori, oncologo: "Con nuovo mix cancro vescica sempre più sotto controllo" Cancro vescica, ok a rimborso prima target therapy per forme più aggressive La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Oncologo Iacovelli, ‘con mix enfortumab vedotin-pembrolizumab cancro vescica sempre più sotto Ultime notizie su Oncologo Iacovelli Tumori, oncologo: Con nuovo mix cancro vescica sempre più sotto controlloIacovelli (Gemelli), 'in Italia 31mila nuove diagnosi ogni anno, l'obiettivo delle cure è quello di aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita' ... lagazzettadelmezzogiorno.it Iacovelli: Negli ultimi anni progressi importanti contro il carcinoma renaleRoberto Iacovelli, esperto in Oncologia Medica presso il dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, alla Conferenza stampa campagna Fianco a Fianco, ... notizie.tiscali.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.