In Italia, circa 31.000 persone all’anno scoprono di avere un tumore della vescica. L’oncologo spiega che con un nuovo mix di terapie, la malattia è sempre più sotto controllo, anche se in alcuni casi si presenta già in forma avanzata con metastasi. I medici continuano a studiare metodi per migliorare le cure e ridurre i rischi di progressione.

Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - "Il tumore della vescica coinvolge circa 31.000 nuovi pazienti l'anno in Italia e in una piccola quota di questi pazienti la malattia esordisce già come una forma avanzata, ovvero con delle metastasi. Un'altra quota di pazienti che ha una diagnosi in una fase localizzata di malattia evolve purtroppo verso una forma avanzata. Quando ci troviamo di fronte a questi pazienti l'obiettivo delle cure è quello di aumentare la sopravvivenza e migliorare la qualità di vita". Così Roberto Iacovelli, professore associato di Oncologia medica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Fondazione Policlinico Gemelli, Irccs di Roma, all'incontro con la stampa promosso da Msd oggi nella Capitale, dopo che Aifa ha approvato la rimborsabilità di pembrolizumab in 3 nuove indicazioni (carcinomi cervice, endometrio e urotelio) che si aggiungono alle attuali 25. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, oncologo: "Con nuovo mix cancro vescica sempre più sotto controllo"

Approfondimenti su Vescica Cancro

Il tumore della vescica colpisce spesso uomini sopra i 60 anni, ma anche i soggetti con familiarità a questo tipo di cancro sono a rischio maggiore.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Vescica Cancro

Argomenti discussi: Cancro al pancreas, la notizia dalla Spagna: Nei topi eliminato con un mix di tre farmaci; Tumore al pancreas, dalla Spagna una nuova cura con tre farmaci fa sperare: lo studio; Ritorna il progetto #fattivedere 2026 per parlare di cancro con gli studenti; Tumore al pancreas, oncologo spagnolo trova la cura: combinazione di 3 farmaci. Risultati mai osservati prima.

Tumori, oncologo: Con nuovo mix cancro vescica sempre più sotto controlloRoma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - Il tumore della vescica coinvolge circa 31.000 nuovi pazienti l'anno in Italia e in una piccola quota di questi pazienti la malattia esordisce già come una forma ava ... iltempo.it

Tumori, Luppi (Msd): Con nuove indicazioni per pembrolizumab più vita e nuove speranzeIn 10 anni sopravvivenza dal 5% al 50%, così l'immuno-oncologia ha riscritto la storia del melanoma Negli ultimi 10 anni Msd ha riscritto la storia dell'oncologia, investendo in maniera importante ... adnkronos.com

Tumori, l’oncologo Scartozzi: “In Sardegna mortalità più alta rispetto al resto d’Italia” Studenti con tosse e bruciore agli occhi, evacuato il Nautico di Porto Torres Cagliari, incendiata un’auto in via Goito: arriva la scientifica Gravi irregolarità sulla nave che facebook