La lettera del vescovo Palumbo nella Quaresima | Ingredienti spirituali per una buona Pasqua

Il vescovo Claudio Palumbo ha scritto una lettera durante la Quaresima per invitare i fedeli a riflettere sul senso del sacro. La sua missiva si concentra su come affrontare i quaranta giorni che portano alla Pasqua, sottolineando l’importanza di momenti di introspezione e di rinnovamento spirituale. Palumbo suggerisce di considerare questo periodo come un vero e proprio “ricettario” di ingredienti spirituali, utili per rinvigorire la fede e trovare una nuova energia interiore. A Termoli, le chiese si preparano a vivere questa fase con maggiore consapevolezza e partecipazione.

La Quaresima secondo Palumbo: un "ricettario" per ritrovare il senso del sacro. Termoli si prepara ad accogliere la Quaresima con una lettera pastorale del vescovo Claudio Palumbo che invita i fedeli a vivere i quaranta giorni che precedono la Pasqua come un'opportunità di crescita interiore e di rinnovamento spirituale. Il documento, presentato in occasione del Mercoledì delle Ceneri, suggerisce un percorso di riflessione basato su una serie di elementi chiave per un cammino di fede più consapevole. Un tempo favorevole: la Quaresima come "kairòs". La lettera del vescovo di Termoli-Larino, monsignor Claudio Palumbo, giunge in un momento storico caratterizzato da una crescente secolarizzazione e da una ricerca di senso in una società in rapido cambiamento.