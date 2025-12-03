La poesia dello sguardo Dedicata al fotografo Gardin

Una mostra, "La poesia dello sguardo", che a Rubiera viene dedicata al fotografo Gianni Berendo Gardin. Apre sabato alle 10,30 alla biblioteca Codro. L’esposizione, realizzata dal Gruppo Fotografico Rubiera con il patrocinio del Comune, rappresenta un omaggio a un personaggio, figura centrale della fotografia italiana recentemente scomparso. Il presidente del gruppo organizzatore, Pino Sasso, da sempre profondo estimatore del Maestro, ha guidato i soci nella costruzione del percorso espositivo, orientandoli verso quell’attenzione all’umano, allo stupore del quotidiano e alla relazione tra persone e luoghi che hanno reso unico lo stile di Berengo Gardin (nella foto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

