La mostra di Russell Bekins al Baraccano presenta un'interpretazione fedele della realtà attraverso l'obiettivo. Con un approccio che valorizza i gesti semplici e l'osservazione attenta, il fotografo invita a riflettere sulla quotidianità. Un'occasione per esplorare come il rallentare e il soffermarsi possano portare a una comprensione più profonda del mondo che ci circonda.

A volte il lavoro di un artista nasce da gesti minimi come fermarsi, guardare meglio, rallentare. Nel caso di Russell Bekins questo atteggiamento è diventato un modo per rimanere il più possibile aderente alla vita quotidiana. La sua ricerca, infatti, ha sempre tentato di interrogare ciò che è vicino, familiare per trasformarlo in soggetto d’arte. Nato nel 1956 a Los Angeles, Bekins ha lavorato a lungo nell’industria cinematografica americana prima che l’amore lo portasse, negli anni Novanta, a stabilirsi a Bologna, dove ha vissuto fino alla sua morte, avvenuta nel marzo 2025 a causa di un tumore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Russell Bekins, un filtro per la realtà. La mostra del fotografo al Baraccano

Leggi anche: Al teatro del Baraccano sbarca Nello Traver

Leggi anche: "Antonio Scordia. La realtà che diventa visione", la mostra al Casino dei Principi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sembra ieri che il prof. Russell Bekins, al primo piano dell'Istituto ANT, inaugurava la mostra con le sue visionarie fotografie di pezzetti di mondo riflessi nelle gocce d'acqua, in occasione dell'ultima edizione di ArteFiera. Del resto, quest'uomo dolce e acuto giu - facebook.com facebook