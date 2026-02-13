Terni focus su buche e frane | Ogni giorno vengono stesi cinquanta quintali di bitume a caldo

A Terni, le strade sono piene di buche e fango causa le frane che continuano a colpire la zona. Ogni giorno, gli operai stendono circa cinquanta quintali di bitume caldo per riparare le arterie più danneggiate. Nel frattempo, il Comune conferma che la sospensione della giunta non rallenterà i lavori di sistemazione delle strade nei prossimi giorni.

"Il necessario azzeramento della giunta comunale per intensificare l’attività amministrativa nella secondo parte del mandato non avrà nessuna ripercussioni sulla attività amministrativa di questi giorni”. Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, rassicura sulla piena operatività della macchina di Palazzo Spada nonostante il “reset” dell’esecutivo. “Il Comune di Terni - dice Bandecchi - continua a lavorare in maniera assidua e produttiva. Ho fatto il punto della situazione con il direttore generale Carbone e con il capo di gabinetto Bernocco affinché si attivassero nei confronti dei dirigenti”. Il giorno dopo il “repulisti” della giunta, Bandecchi centra dunque il focus di Palazzo Spada su due priorità: buche e frane.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Nella cucina dell’Annunziata, Lucilla e Donatella preparano ogni giorno circa cinquanta pasti, un impegno quotidiano che richiede solidarietà e collaborazione.

La via di Monza è nota per il numero elevato di buche che la rendono difficile da attraversare in sicurezza.

Terni. Area industriale con erba alta, buche e rifiuti: «Così non si lavora più»TERNI Uno scenario lunare in strada di Recentino. La via, lungo la quale insistono numerose attività imprenditoriali, è costellata di buche grandi e profonde come crateri. Soprattutto per percorrere ... ilmessaggero.it

Terni. Ruote spaccate e sospensioni rotte, allarme per le tante buche in città: i consumatori sul piede di guerraTerni. Resta alta l'attenzione sulle buche in città considerando che il maltempo di questi giorni non aiuta la situazione. Nonostante gli interventi della macchina tappabuche, continuano infatti a ... ilmessaggero.it

GLOBAL ADVISOR, FOCUS FABI SUI GIOVANI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO A Terni confronto strategico sul contratto misto tra opportunità e tutele. Xausa: «Serve una cassetta degli attrezzi completa per affrontare un mercato del lavoro sempre più c x.com

GLOBAL ADVISOR, FOCUS FABI SUI GIOVANI DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO A Terni confronto strategico sul contratto misto tra opportunità e tutele. Xausa: «Serve una cassetta degli attrezzi completa per affrontare un mercato del lavoro sempre più c - facebook.com facebook