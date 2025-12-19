Supereroi di ogni giorno | mano nella mano oltre le barriere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Supereroi di ogni giorno: mani che si uniscono, cuori che si aprono, superando ogni barriera. Erchie si è svegliata recentemente avvolta da un’energia speciale, un’onda di emozioni che ha illuminato il paese e rafforzato il senso di comunità. In un mondo che corre veloce, sono proprio le piccole azioni e i gesti di solidarietà a rendere ogni giorno straordinario.

supereroi di ogni giorno mano nella mano oltre le barriere

© Brindisireport.it - Supereroi di ogni giorno: mano nella mano oltre le barriere

ERCHIE - Erchie – Qualche giorno fa il paese si è svegliato con un’emozione diversa, più intensa, più luminosa. Un’emozione che ha riempito l’auditorium della scuola media Giovanni Pascoli dove si è svolto l’evento “Inclusione che cresce: la scuola come motore di opportunità per tutti”, un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Leggi anche: “Scherzano, ridono e si tengono per mano”: Raoul Bova e Beatrice Arnera fotografati dal settimanale “Chi” mano nella mano per le vie di Roma

Leggi anche: Sarkozy entra in carcere, lascia casa mano nella mano con Carla Bruni. Cella di 9 metri e un'ora d'aria al giorno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Inclusione che cresce, insieme oltre ogni limite: i supereroi di ogni giorno.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.