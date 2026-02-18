La fortuna fa ancora tappa in Umbria | nuova vincita al 10eLotto

Un giocatore di Bastia Umbra ha vinto 20.000 euro al 10eLotto martedì 17 febbraio, a causa di un numero estratto fortunato. La vincita, confermata da Agipronews, si è verificata proprio nel centro storico della cittadina umbra, attirando l’attenzione degli appassionati di giochi.

La fortuna fa ancora tappa in Umbria. Nel concorso di martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, centrato a Bastia Umbra un 9 al 10eLotto da 20mila euro. La vincita è stata messa a segno in una ricevitoria di via Firenze. E ancora. Nel concorso di martedì 3 febbraio al punto vendita di Via Cristoforo Colombo a Umbertide è stato vinto un premio da 100mila euro grazie a un "8" Doppio Oro.

