La fortuna fa ancora tappa in Umbria | nuova vincita al 10eLotto

Un giocatore di Bastia Umbra ha vinto 20.000 euro al 10eLotto martedì 17 febbraio, a causa di un numero estratto fortunato. La vincita, confermata da Agipronews, si è verificata proprio nel centro storico della cittadina umbra, attirando l’attenzione degli appassionati di giochi.
La fortuna fa ancora tappa in Umbria. Nel concorso di martedì 17 febbraio, come riporta Agipronews, centrato a Bastia Umbra un 9 al 10eLotto da 20mila euro. La vincita è stata messa a segno in una ricevitoria di via Firenze. E ancora. Nel concorso di martedì 3 febbraio al punto vendita di Via Cristoforo Colombo a Umbertide è stato vinto un premio da 100mila euro grazie a un "8" Doppio Oro.
Lotteria Italia, la fortuna fa tappa in Umbria: i biglietti vincentiL’estrazione della Lotteria Italia 20252026 si è svolta il 6 gennaio 2026 su RaiUno, portando la fortuna in Umbria.
La Dea Bendata bacia ancora il Bar MocaianaGUBBIO – A Gubbio la fortuna fa nuovamente tappa al Bar Mocaiana, lungo la strada verso Perugia, dove è stato venduto un biglietto vincente della Lotteria Italia 2025-2026 da 50 mila euro, premio di ... lanazione.it
