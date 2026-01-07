Lotteria Italia la fortuna fa tappa in Umbria | i biglietti vincenti

L’estrazione della Lotteria Italia 2025/2026 si è svolta il 6 gennaio 2026 su RaiUno, portando la fortuna in Umbria. I biglietti vincenti sono stati annunciati durante la serata, offrendo a molti la possibilità di realizzare un sogno. Questa tradizione annuale rappresenta un momento importante per molti italiani, che attendono con ansia di conoscere i numeri vincenti e le opportunità di ricompensa.

La fortuna fa tappa in Umbria. Nella serata del 6 gennaio 2026 su RaiUno si è svolta l'estrazione della Lotteria Italia 20252026. Il primo premio - quello da 5 milioni di euro - è andato al tagliando T 270462 acquistato a Roma. Ma anche l'Umbria ha qualcosa per cui sorridere. A Gubbio è stato.

