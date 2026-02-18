La figlia di Totti lasciata sola a casa cade l’accusa di Ilary Blasi | la decisione del giudice anche su Noemi Bocchi e la tata

Francesco Totti è stato assolto dall’accusa di aver abbandonato la figlia a casa, una decisione presa dal tribunale di Roma dopo aver valutato le prove. Il giudice ha anche deciso di chiudere il caso contro Noemi Bocchi e la tata, che erano coinvolte nell’indagine. La vicenda si era sviluppata dopo che la ex moglie Ilary Blasi aveva accusato Totti di aver lasciato la figlia da sola, causando un acceso dibattito pubblico.

Il tribunale di Roma ha archiviato l’indagine che vedeva l’ex calciatore Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Il gip ha accolto la richiesta fatta dalla procura. La vicenda era nata dopo una denuncia presentata dall’ex moglie, Ilary Blasi, in cui sosteneva che Totti avrebbe lasciato i figli soli in casa per alcune ore in una sera del maggio 2023. Nell’ambito dell’indagine, ora finita in archivio, erano state iscritte nel registro anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, e la tata, che vive nello stesso palazzo. Le accuse contro la tata. L’episodio contestato da Blasi risale a una sera del 2023, in cui Francesco Totti e Noemi Bocchi sono usciti a cena lasciando a casa i figli di 7, 9 e 11 anni.🔗 Leggi su Open.online

Totti e Noemi Bocchi archiviati, non lasciarono sola Isabel in casa. Il gip: accuse di Ilary Blasi infondateFrancesco Totti e Noemi Bocchi sono stati assolti dopo che il giudice ha respinto le accuse di aver lasciato sola Isabel in casa.

