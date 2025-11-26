Ero in casa con i 3 bambini che dormivano Non mi hanno visto? Ero di sopra a stirare ma i video registrati da Ilary Blasi smontano l’alibi della tata di Francesco Totti e Noemi Bocchi
Emergono nuovi dettagli circa la vicenda che vede Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minore in relazione a quanto avvenuto il 26 maggio 2023, quando la coppia avrebbe lasciato da soli nell’attico di Roma Nord Isabel Totti (che all’epoca aveva 7 anni) e i figli di Noemi (9 e 11 anni). Nelle ultime ore, infatti, Repubblica ha pubblicato il confronto tra Fabio Lattanzi, avvocato di Ilary Blasi che ha fatto scattare l’inchiesta, e Mandica Cocos, collaboratrice domestica che ha dichiarato di essere stata nell’abitazione quella sera al contrario di ciò che dimostrerebbero le videochiamate registrate da Blasi mentre parlava con la figlioletta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
