Catania controlli della task force | chiusi bar e gelateria per gravi irregolarità igienico-sanitarie

ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi coordinati dalla Polizia di Stato. Una vasta operazione di controllo coordinata dalla Polizia di Stato ha portato alla chiusura immediata di un bar di via Etnea e di una gelateria-gastronomia della zona di via VI Aprile, a Catania. Le verifiche hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie, tra cui la presenza di scarafaggi nel laboratorio-cucina del bar e situazioni strutturali e sanitarie non conformi in entrambe le attività. Complessivamente, le sanzioni elevate superano i 36.000 euro. Le prime ispezioni nei locali di somministrazione. L’azione, disposta dalla Questura, ha coinvolto poliziotti della Squadra Volanti e dell’Anticrimine insieme al Corpo Forestale, all’Ispettorato del Lavoro, ai tecnici dell’ASP e alla Polizia Locale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, controlli della task force: chiusi bar e gelateria per gravi irregolarità igienico-sanitarie

