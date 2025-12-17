In 400 alla sala convegni Figc di Ancona per la storica società Il vicesindaco Zinni sulla piscina in costruzione | Gli impianti del Pnrr vanno terminati entro giugno 2026 Vela Nuoto premia i suoi atleti | Siamo in una fase di inerzia

Oltre 400 persone hanno partecipato alla presentazione della Vela Nuoto Ancona presso la sala convegni della Figc, con premi e riconoscimenti agli atleti e alle squadre più meritevoli della passata stagione. Durante l’evento, il vicesindaco Zinni ha aggiornato sui progressi della piscina in costruzione, sottolineando l’importanza di rispettare le scadenze del PNRR entro giugno 2026.

Quattrocento persone hanno riempito lunedì pomeriggio la sala convegni della Figc di Ancona per la presentazione della Vela Nuoto Ancona con annessa premiazione degli atleti e delle squadre che si sono distinte nella scorsa stagione. La società sportiva anconetana di nuoto, nuoto artistico e pallanuoto – fondata nel 1902 e storia sportiva della città – ha riunito atleti e famiglie in un momento appassionato che ha messo in vetrina i successi della scorsa stagione e le ambizioni future. Tra i premiati spicca il nome di Anna Pelusi, dodicenne che sta già lasciando il segno a livello nazionale. Anna detiene attualmente il primo tempo nelle graduatorie nazionali femminili categoria esordienti A nei 100 e 200 metri rana in vasca corta, oltre che nei 50, 100 e 200 metri rana in vasca lunga: un risultato straordinario che la proietta tra le più promettenti atlete italiane della sua generazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

