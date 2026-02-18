La felicità e basta di Maria Antonietta & Colombre a Sanremo 2026 | significato temi e la scelta radicale di fermarsi

Maria Antonietta e Colombre portano a Sanremo 2026 il brano “La felicità e basta” dopo aver deciso di fermarsi, stanchi delle pressioni del mondo dello spettacolo. La canzone riflette il desiderio di semplicità e di ritrovare la serenità, un messaggio che nasce dalla volontà di prendersi una pausa dopo anni di impegni intensi. La scelta di partecipare al festival con un titolo così diretto rivela la volontà di condividere un sentimento autentico, lontano dalle apparenze.

Maria Antonietta e Colombre arrivano a Sanremo 2026 con " La felicità e basta ", un titolo che sembra una frase detta a metà tra stanchezza e illuminazione. Come se, dopo aver cercato troppo, si arrivasse finalmente a una conclusione semplice: non serve accumulare, correre, dimostrare. A un certo punto, la felicità è. basta. Punto. Fine delle giustificazioni. È una canzone che suona come una piccola rivoluzione gentile: non urlata, non polemica, ma profondamente contemporanea. Il significato: "basta" come liberazione, non come rinuncia. "La felicità è basta" gioca su un equivoco meraviglioso: il "basta" può sembrare una rinuncia, invece qui è un gesto di libertà.

