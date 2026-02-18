La disperazione di Lara Sansone proprietaria del Teatro Sannazaro | È come aver perso un figlio

Lara Sansone, proprietaria del Teatro Sannazaro, ha perso il suo locale a causa di un incendio che lo ha devastato completamente. La donna descrive il dolore come quello di aver perso un figlio, una perdita che le spezza il cuore. La devastazione dell’edificio, uno dei simboli culturali della città, ha lasciato Sansone senza parole e con un senso di vuoto incolmabile.

Lara Sansone, direttrice artistica e proprietaria del Teatro Sannazaro distrutto da un incendio, parla della tragedia: "Sono in lutto, non c'è niente che mi consoli. Ma torneremo più forti di prima.".🔗 Leggi su Fanpage.it La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al soleLara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni. Incendio teatro Sannazaro, chi è la proprietaria in lacrime: Lara Sansone è la nipote di Luisa ConteLara Sansone piange davanti al teatro Sannazaro, di cui è proprietaria, dopo l’incendio che ha devastato l’edificio questa mattina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La disperazione di Lara Sansone, proprietaria del Teatro Sannazaro: È come aver perso un figlio; Incendio al Sannazaro, Lara Sansone: Io nata su questo palco, per me è più di un figlio; Caporalato a Palazzolo, i parlamentari bresciani della Lega: L'incontrollata immigrazione irregolare produce questi episodi; Marisa Laurito: Ricostruire il Sannazaro, disponibili da subito. La disperazione della mamma di un disperso a Crans Montana: «Voglio sapere dove si trova mio figlio e stare al suo fianco»(LaPresse) «Sto cercando ovunque il corpo di mio figlio, è da qualche parte». La disperazione è di Laetitia Brodard, mamma di Arthur Brodard, 16enne di Losanna, in Svizzera, uno dei giovani di cui non ... video.corriere.it Vi assicuro che torneremo, torneremo più forti di prima". Con queste parole Lara Sansone, volto conosciuto al pubblico di Un Posto al Sole, ha commentato la devastazione del Teatro Sannazaro, distrutto questa mattina da un incendio in via Chiaia. Il teatro, u facebook Lara Sansone, Sannazaro distrutto 'per me è come se fosse un lutto'. "Nel teatro manutenzione costante, gli ultimi lavori nel 2020" #ANSA x.com