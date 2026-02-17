Incendio teatro Sannazaro chi è la proprietaria in lacrime | Lara Sansone è la nipote di Luisa Conte
Lara Sansone piange davanti al teatro Sannazaro, di cui è proprietaria, dopo l’incendio che ha devastato l’edificio questa mattina. La donna, nipote di Luisa Conte, ha appreso la notizia mentre si trovava sul luogo e ha cercato di capire quanto rimaneva delle sue radici artistiche. La perdita si fa ancora più dolorosa perché il teatro ospitava da anni eventi e rappresentazioni che attiravano molti cittadini.
L'incubo che ha avvolto il quartiere Chiaia assume i contorni di una tragedia culturale che scuote l'intera città. Al teatro Sannazaro, devastato da un rogo nella notte, è arrivata una Lara Sansone visibilmente provata: la direttrice artistica e proprietaria, nipote della leggendaria Luisa Conte, è scoppiata in lacrime davanti alle macerie. Il cuore della struttura è ferito a morte: la cupola, divorata dalle fiamme, è crollata finendo per travolgere la platea. Fortunatamente, i feriti trasportati in ospedale per intossicazione non sono in pericolo di vita, ma il danno al patrimonio napoletano è incalcolabile.
