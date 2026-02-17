La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l'incendio | chi è Lara Sansone attrice di Un posto al sole

Da fanpage.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni.

Lara Sansone è la proprietaria del Teatro Sannazaro, che gestisce insieme al marito Salvatore Vanorio. Questa mattina era in lacrime davanti alla "bomboniera" di Via Chiaia a Napoli distrutta dalle fiamme. Attrice in Un posto al sole, ha ereditato lo storico teatro dalla nonna Luisa Conte.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime, chi è l’attrice Lara Sansone: il ruolo in “Un posto al sole” e la stagione sold out saltataLara Sansone, attrice nota per il suo ruolo in “Un posto al sole”, si è commossa dopo aver visto i danni causati dall’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, che ha portato al crollo della cupola e alla distruzione della sala.

Lara Sansone, la proprietaria del Sannazaro in lacrime: nipote di Luisa Conte e attrice un Posto al Sole. «Ripartiremo più forti»Lara Sansone, proprietaria del teatro Sannazaro a Napoli, si è trovata in lacrime dopo l’incendio che ha danneggiato il locale, causa un incendio scoppiato nella notte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: Tutto distrutto. Residenti evacuati; Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Teatro Sannazaro a Napoli in via Chiaia completamente compromesso, si indaga per incendio colposo; In fiamme il teatro Sannazaro a Napoli, la cupola è danneggiata. Danni ingenti, la struttura è compromessa.

la proprietaria del teatroLa proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al soleLara Sansone è la proprietaria del Teatro Sannazaro, che gestisce insieme al marito Salvatore Vanorio. Questa mattina era in lacrime davanti alla bomboniera di Via Chiaia a Napoli distrutta dalle ... fanpage.it

Lara Sansone, chi è la proprietaria del Sannazaro: nipote di Luisa Conte, è la Bice di un Posto al SoleIncendio al teatro Sannazaro a Napoli, sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote ... msn.com