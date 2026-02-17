La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l'incendio | chi è Lara Sansone attrice di Un posto al sole

Lara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni.

