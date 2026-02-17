La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l'incendio | chi è Lara Sansone attrice di Un posto al sole
Lara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni.
Lara Sansone è la proprietaria del Teatro Sannazaro, che gestisce insieme al marito Salvatore Vanorio. Questa mattina era in lacrime davanti alla "bomboniera" di Via Chiaia a Napoli distrutta dalle fiamme. Attrice in Un posto al sole, ha ereditato lo storico teatro dalla nonna Luisa Conte.🔗 Leggi su Fanpage.it
La proprietaria del teatro Sannazaro in lacrime, chi è l’attrice Lara Sansone: il ruolo in “Un posto al sole” e la stagione sold out saltataLara Sansone, attrice nota per il suo ruolo in “Un posto al sole”, si è commossa dopo aver visto i danni causati dall’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, che ha portato al crollo della cupola e alla distruzione della sala.
Lara Sansone, la proprietaria del Sannazaro in lacrime: nipote di Luisa Conte e attrice un Posto al Sole. «Ripartiremo più forti»Lara Sansone, proprietaria del teatro Sannazaro a Napoli, si è trovata in lacrime dopo l’incendio che ha danneggiato il locale, causa un incendio scoppiato nella notte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Incendio al teatro Sannazaro di Napoli: si indaga per incendio colposo. I vigili: Tutto distrutto. Residenti evacuati; Incendio a Napoli, a fuoco il teatro Sannazaro: crolla la cupola; Teatro Sannazaro a Napoli in via Chiaia completamente compromesso, si indaga per incendio colposo; In fiamme il teatro Sannazaro a Napoli, la cupola è danneggiata. Danni ingenti, la struttura è compromessa.
La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al soleLara Sansone è la proprietaria del Teatro Sannazaro, che gestisce insieme al marito Salvatore Vanorio. Questa mattina era in lacrime davanti alla bomboniera di Via Chiaia a Napoli distrutta dalle ... fanpage.it
Lara Sansone, chi è la proprietaria del Sannazaro: nipote di Luisa Conte, è la Bice di un Posto al SoleIncendio al teatro Sannazaro a Napoli, sul posto è arrivata Lara Sansone, proprietaria e direttrice artistica del teatro. La nipote ... msn.com
L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli è solo l’ultimo di una lunga serie di teatri andati a fuoco in Italia. Il precedente più noto è quello del Teatro La Fenice di Venezia del 26 gennaio 1996. Il rogo, di natura dolosa, divorò la platea, i palchi e il soffitto lascian facebook
Nelle immagini dei #vigilidelfuoco , quello che resta dello storico Teatro #Sannazaro, nel quartiere Chiaia, nel centro di #Napoli, colpito da un incendio. Nelle operazioni due vigili del fuoco sono rimasti feriti x.com