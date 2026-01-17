Martina Colombari e la crisi con Costacurta | Siamo stati lontani un anno Achille è stato il nostro collante

Martina Colombari racconta a Verissimo la crisi con Achille Costacurta, spiegando di essere rimasta lontana da lui per un anno. L’attrice ha condiviso come il loro legame sia stato fondamentale per superare le difficoltà, sottolineando che Achille è stato il collante della loro relazione. Una testimonianza di come le sfide possano rafforzare i rapporti, mantenendo l’importanza della sincerità e della fiducia.

