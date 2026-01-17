Martina Colombari e la crisi con Costacurta | Siamo stati lontani un anno Achille è stato il nostro collante
Martina Colombari racconta a Verissimo la crisi con Achille Costacurta, spiegando di essere rimasta lontana da lui per un anno. L’attrice ha condiviso come il loro legame sia stato fondamentale per superare le difficoltà, sottolineando che Achille è stato il collante della loro relazione. Una testimonianza di come le sfide possano rafforzare i rapporti, mantenendo l’importanza della sincerità e della fiducia.
L’attrice si confessa a Verissimo svelando i retroscena della lunga unione con Billy Costacurta: "Ci siamo allontanati per un anno, le crisi ci sono state". A rafforzare il loro legame è stato anche il percorso accanto al figlio Achille: "Le sue difficoltà ci hanno unito, siamo stati l'una il supporto dell'altro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Martina Colombari: «Con Billy Costacurta ci sono state crisi e porte sbattute. Per Achille siamo andati in terapia, ora abbiamo un libretto delle istruzioni» - A Verissimo torna Martina Colombari, che sceglie lo studio di Silvia Toffanin per raccontare un momento di profondo equilibrio personale e familiare. corriereadriatico.it
Martina Colombari, il difficile percorso del figlio Achille: "Orgogliosa di essere la sua mamma" - Al centro del racconto, l'adolescenza complicata di Achille, la sua adolescenza difficile, segnata da sofferenze profonde: sette Tso, la diagnosi di Adhd e un tentativo di suicidio. adnkronos.com
