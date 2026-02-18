la dichiarazione shock di obama sugli extraterrestri scuote i social e mette in allarme gli esperti

Barack Obama ha fatto una sorprendente dichiarazione durante un'intervista, affermando che gli alieni esistono, e questa affermazione ha subito scatenato reazioni sui social media. La sua affermazione ha acceso il dibattito pubblico e creato preoccupazioni tra gli esperti di ufologia, che ora studiano con maggiore attenzione le sue parole. Un dettaglio concreto è che Obama ha parlato in un podcast di recente, attirando l’attenzione di milioni di utenti online.

Durante un’intervista al videopodcast di Brian Tyler Cohen, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha acceso un dibattito globale con una frase breve ma d’effetto: “ Gli alieni esistono ”. Tuttavia, subito dopo ha chiarito che non ha mai visto prove della loro presenza e che le teorie complottiste sull’Area 51 sono infondate, salvo ipotetiche cospirazioni nascoste al presidente. Il tema ha scatenato reazioni sui media e sui social, spingendo Obama a pubblicare un post su Instagram in cui ha spiegato che, sebbene statisticamente ci siano buone possibilità che esista vita extraterrestre nell’universo, le distanze tra i sistemi solari rendono molto improbabile che siamo stati visitati. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Barack Obama e gli extraterrestri, cosa ha detto l’ex presidente UsaIl ex presidente americano Barack Obama ha affermato che potrebbe esserci vita oltre la Terra, alimentando le teorie sugli alieni.

