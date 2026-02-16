Il ex presidente americano Barack Obama ha affermato che potrebbe esserci vita oltre la Terra, alimentando le teorie sugli alieni. Durante un evento pubblico, ha detto di aver visto alcuni documenti riservati che suggeriscono incontri con presunti extraterrestri. Alcuni esperti ritengono che queste dichiarazioni possano riaccendere il dibattito sulla possibilità di contatti con civiltà aliene.

Roma, 16 febbraio 2026 - Forse gli extraterrestri esistono da qualche parte nell'universo. Parola di Barack Obama. Un’affermazione – considerando che arriva da un personaggio di indubbio calibro – che ha galvanizzato gli ufologi più appassionati e indignato gli astronomi più scettici. Tale è stato il polverone sollevato, che l'ex presidente americano è stato costretto a precisare il suo pensiero. Lo scivolone è arrivato durante un'intervista con il conduttore di podcast americano Brian Tyler Cohen, nel fine settimana. Il format prevede un botta e risposta velocissimo, così quando Cohen ha chiesto a Obama se gli alieni siano reali l'ex presidente ha risposto a spron battuto: "Esistono ma non li ho visti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Barack Obama e gli extraterrestri, cosa ha detto l’ex presidente Usa

Barack Obama ha dichiarato che gli alieni sono reali, ma lui stesso non li ha mai incontrati, a causa della segretezza che avvolge l’Area 51.

