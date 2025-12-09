Per Obama gli europei erano scrocconi | Bignami mette ko Bonaccini sugli Usa video
Figuraccia in diretta per Stefano Bonaccini, che in un faccia a faccia con Galeazzo Bignami a Lo Stato delle cose di Massimo Giletti si è ritrovato smentito dalle fonti sul fatto che mai prima di Donald Trump un presidente americano abbia usato argomenti nei confronti dell’Europa simili a quelli sintetizzati nella Strategia nazionale di sicurezza Usa. «Barack Obama, 16 marzo 2016 sulla rivista The Atlantic: “Gli europei sono degli scrocconi”, così non devi neanche fare la fatica di andarlo a trovare», gli ha ricordato il capogruppo di FdI alla Camera. Bonaccini a quel punto ha anche tentato di ribattere, ma è stato interrotto da Giletti: «Sì, posso confermare che l’ha detto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
SULLA PELLE DEGLI UCRAINI PIANO TRUMP DI PACE PIANO UE DI GUERRA Nell’idea di conseguire “la pace attraverso la forza”, com’è scritto nei documenti europei, traspare una concezione della pace solo come tregua e della politica come minaccia ar - facebook.com Vai su Facebook
