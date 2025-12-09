Figuraccia in diretta per Stefano Bonaccini, che in un faccia a faccia con Galeazzo Bignami a Lo Stato delle cose di Massimo Giletti si è ritrovato smentito dalle fonti sul fatto che mai prima di Donald Trump un presidente americano abbia usato argomenti nei confronti dell’Europa simili a quelli sintetizzati nella Strategia nazionale di sicurezza Usa. «Barack Obama, 16 marzo 2016 sulla rivista The Atlantic: “Gli europei sono degli scrocconi”, così non devi neanche fare la fatica di andarlo a trovare», gli ha ricordato il capogruppo di FdI alla Camera. Bonaccini a quel punto ha anche tentato di ribattere, ma è stato interrotto da Giletti: «Sì, posso confermare che l’ha detto». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Per Obama gli europei erano “scrocconi”»: Bignami mette ko Bonaccini sugli Usa (video)