Lorenzoni, giocatore della Civitanovese, ha dichiarato di essere disposto a tutto per la squadra, anche a giocare in porta. La sua frase è arrivata dopo la vittoria contro il Porto Sant’Elpidio, in un momento in cui il team cerca di migliorare le prestazioni. Il giocatore ha anche sottolineato che, nonostante alcune ingenuità, la squadra mostra impegno e determinazione.

"Dobbiamo evitare il più possibile ingenuità e disattenzioni che poi paghiamo a caro prezzo, ma per voglia e atteggiamento siamo sulla strada giusta". È il punto di Filippo Lorenzoni, calciatore della Civitanovese classe 2003, a margine della partita pareggiata sul campo della Sangiustese (2-2). "Il rammarico c’è – dice Lorenzoni ripensando alla gara –, più che altro per come si era messa la partita. Siamo partiti fortissimo, portandoci sul doppio vantaggio. Abbiamo fatto un primo tempo pressoché perfetto e avremmo potuto chiuderlo con un vantaggio ancora più ampio. Probabilmente il gol dell’1-2 ha pesato molto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La dichiarazione d’amore del jolly Lorenzoni: "Civitanovese, per te giocherei pure in porta"

