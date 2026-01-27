Conferenza stampa Bisseck pre Borussia Dortmund Inter | Muro giallo? Noi abbiamo San Siro! Ruolo? Giocherei pure in porta!

Yann Bisseck dice che il Borussia Dortmund non ha paura del “muro giallo” e ricorda che l’Inter gioca a San Siro. Il difensore tedesco si dice pronto anche a giocare in porta se serve e si presenta senza troppi complimenti, convinto che la squadra possa fare bene anche contro una grande come l’Inter. Domani sera l’ultima partita della fase a gironi, e Bisseck non nasconde la voglia di vincere in trasferta.

La conferenza stampa di Bisseck, difensore nerazzurro, offre spunti sulla sua esperienza e sul futuro, in vista del match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

In vista della partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Inter, il difensore nerazzurro Bisseck ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa.

