La delegittimazione di alcune produzioni tradizionali rischia di incidere sull’economia e sull’identità alimentare

La proposta di vietare la carne equina ha suscitato molte discussioni e ha messo in discussione alcune produzioni tradizionali che rappresentano un settore economico importante. La decisione, avanzata da alcuni attivisti, potrebbe colpire allevatori e macellai che da generazioni lavorano in questo campo. La preoccupazione cresce tra chi teme che il divieto possa minare le tradizioni locali e ridurre le opportunità di lavoro. Intanto, le associazioni di categoria chiedono un confronto più approfondito prima di prendere decisioni definitive.

Anche Confagricoltura interviene nel dibattito sulla proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli e degli equidi, riconoscendoli come "animali da affezione" Il dibattito in corso in merito alla proposta di vietare la macellazione e la commercializzazione della carne equina sta assumendo toni che meritano una riflessione più ampia. Sul tema interviene Confagricoltura Piacenza che evidenzia come «il confronto pubblico rischi di diventare, sotto traccia, l'ennesima occasione per mettere in un cono d'ombra le filiere zootecniche, già troppo frequentemente sottoposte a un processo mediatico che non distingue tra realtà produttive virtuose e regolamentate da altre isolate casistiche ed emotivamente confonde opinioni e stili di consumo individuali con indicazioni nutrizionali».