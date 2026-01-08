L’orto urbano è globale fra produzioni tradizionali e agricoltura sui tetti
L’orto urbano rappresenta una soluzione crescente per integrare produzione alimentare e spazi verdi nelle aree urbane. Con una presenza diffusa in tutto il mondo, si sviluppa tra tecniche tradizionali e innovazioni come l’agricoltura sui tetti. Con l’aumento della popolazione nelle città previsto per il 2050, questa pratica si configura come un elemento importante per promuovere sostenibilità e autosufficienza nelle aree urbane.
Nel 2050, quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in città. Pochi mesi fa, alla prima Conferenza internazionale sulle città verdi organizzata da agenzie dell’Onu, si è discusso dell’importanza della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Agricoltura, produzioni e IA. Convegno che guarda al futuro
Leggi anche: Agricoltura, i numeri del 2025: nel ravennate imprese in calo e produzioni in sofferenza
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI ORTI URBANI Fino alle ore 12.00 del 31.01.2026 è possibile presentare domanda di assegnazione di un orto urbano nel Comune. Per informazioni https://comune.cazzago.bs.it/novita/avviso-pubblico-per-l - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.