L’orto urbano è globale fra produzioni tradizionali e agricoltura sui tetti

L’orto urbano rappresenta una soluzione crescente per integrare produzione alimentare e spazi verdi nelle aree urbane. Con una presenza diffusa in tutto il mondo, si sviluppa tra tecniche tradizionali e innovazioni come l’agricoltura sui tetti. Con l’aumento della popolazione nelle città previsto per il 2050, questa pratica si configura come un elemento importante per promuovere sostenibilità e autosufficienza nelle aree urbane.

