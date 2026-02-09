Milano-Cortina 2026 | Tomba lancia la sfida l’Italia punta a un record di medaglie oltre le 20

Domenico Tomba ha aperto le porte alla sfida. In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, l’ex campione scommette su un successo italiano superiore alle 20 medaglie. Non nasconde l’ambizione di superare i record passati, e invita gli atleti a puntare in alto. L’attesa cresce giorno dopo giorno, e l’Italia si prepara a fare la sua parte.

Milano-Cortina 2026: Tomba punta alto, “Possiamo superare le 20 medaglie”. Milano-Cortina 2026 si avvicina e l’attesa cresce. Alberto Tomba, icona dello sci italiano, ha espresso un’audace previsione: l’Italia può superare le 20 medaglie ai prossimi Giochi Olimpici Invernali. Questa affermazione, riportata da diverse testate, alimenta l’entusiasmo e le aspettative per la manifestazione che si terrà tra poco più di un anno. L’intervento di Tomba arriva in un momento di grande fermento per lo sport italiano, con un rinnovato interesse verso le discipline invernali. La sua autorevolezza, derivante da una carriera costellata di successi olimpici e mondiali, conferisce particolare peso alle sue parole.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Con l’Olimpiade ormai alle porte, l’Italia punta a ottenere almeno 20 medaglie, come nel 1994 in Norvegia.

La spedizione italiana ai Giochi di Milano-Cortina 2026 si conferma da record, con 196 atleti in squadra.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Alberto Tomba sarà l’ultimo tedoforo di Milano Cortina 2026; Tomba, Compagnoni o un nome a sorpresa: chi accende i due bracieri alle Olimpiadi?; Deborah Compagnoni e Sofia Goggia: le due leggende dello sci alpino accendono i Bracieri Olimpici a Milano e Cortina d'Ampezzo • Olimpiadi; Al via le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cerimonia d’inaugurazione - Oltre 9 milioni di spettatori e il 46% di share per la cerimonia di inaugurazione.

Milano-Cortina, Tomba Possiamo superare le 20 medaglieCORTINA (ITALPRESS) - Ultimo tedoforo con Deborah Compagnoni? È stato un grande inizio, abbiamo acceso questa Olimpiade. Anche vent'anni fa ... notizie.tiscali.it

Olimpiadi Milano-Cortina, Tomba: Scommetto su altre tre medaglie nello sci. VIDEOOspite a Casa Italia a Cortina, Alberto Tomba fa un bilancio dei primi risultati dello sci italiano alle Olimpiadi: Sono stati tutti molto bravi. Forse ci si poteva aspettare qualcosa in più nella ga ... sport.sky.it

Milano Cortina, polemica sul caro-biglietti: “Quasi 300 euro e si vede malissimo”. E senza Visa niente bancomat x.com

Milano Cortina 2026, quando gareggia la napoletana Giada D’Antonio facebook