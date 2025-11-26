Giovane Juventus, i bianconeri osservano ma il Milan accelera per il talento dell’Hellas: blitz di Moncada a Como, la valutazione tocca i 20 milioni. Il calciomercato della Serie A non dorme mai e le grandi manovre per i talenti del futuro sono già iniziate. La nuova strategia della Vecchia Signora, dettata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, è chiara: puntare su profili verdi, sostenibili e di grande prospettiva per abbassare il monte ingaggi e costruire valore. Tuttavia, su questo terreno di caccia, la Juventus non è sola e deve fare i conti con la concorrenza agguerrita delle rivali storiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giovane Juventus, Comolli lancia la sfida a quella big di Serie A per il talento del Verona: dal prezzo alla concorrenza, tutti i dettagli