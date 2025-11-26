Giovane Juventus Comolli lancia la sfida a quella big di Serie A per il talento del Verona | dal prezzo alla concorrenza tutti i dettagli

Giovane Juventus, i bianconeri osservano ma il Milan accelera per il talento dell’Hellas: blitz di Moncada a Como, la valutazione tocca i 20 milioni. Il  calciomercato  della  Serie A  non dorme mai e le grandi manovre per i talenti del futuro sono già iniziate. La nuova strategia della  Vecchia Signora, dettata dall’Amministratore Delegato  Damien Comolli, è chiara: puntare su profili verdi, sostenibili e di grande prospettiva per abbassare il monte ingaggi e costruire valore. Tuttavia, su questo terreno di caccia, la  Juventus  non è sola e deve fare i conti con la concorrenza agguerrita delle rivali storiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

