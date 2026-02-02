Il principe Andrea ha pagato cara l' amicizia con Jeffrey Epstein Ma anche altre royal compreso un re sono nei guai Leggi su Amicait

Il principe Andrea si trova al centro di uno scandalo che coinvolge Jeffrey Epstein. L’ex membro della famiglia reale britannica ha pagato un prezzo alto per la sua amicizia con il finanziere condannato. Ora si parla di possibili conseguenze legali e di un’ombra che si allunga sulla monarchia. Anche altri membri della nobiltà, compreso un re, sono finiti nel mirino delle inchieste. La situazione resta complicata e si aspetta di capire quali sviluppi ci saranno nelle prossime settimane.

Il principe Andrea – o, dovremmo dire, l'«ex principe» – ha pagato cara l'amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein. Da quando è emersa la sua frequentazione con l'americano, morto suicida in carcere nel 2019, la royal family ha bandito il figlio prediletto della regina Elisabetta da ogni incarico o ruolo a corte. Niente più titoli, niente più casa a spese dei contribuenti, niente più apparizioni con la famiglia reale sul balcone di palazzo. Niente di niente. I guai, però, per lui non sono finiti. Nei giorni scorsi, infatti, sono state pubblicate oltre 3 milioni di pagine di documenti inediti relativi alla vicenda tra cui scatti fotografici definiti «umilianti» e «compromettenti» e che ritraggono l'ex duca di York in situazioni decisamente discutibili (uno su tutti, quello che mostra l'uomo a quattro zampe su una donna).

