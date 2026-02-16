Pagelle Cagliari-Lecce 0-2 i voti della partita | si infiamma la corsa salvezza

Il Lecce ha battuto il Cagliari 2-0 nel posticipo di Serie A, una vittoria che complica ulteriormente la situazione in classifica delle squadre coinvolte nella lotta salvezza. La squadra giallorossa ha segnato due gol nel secondo tempo, portando a casa punti preziosi e mettendo pressione alle rivali come Genoa e Cremonese. La partita si è giocata sotto un cielo grigio e il pubblico ha assistito a un match combattuto fino all’ultimo minuto.

Il Lecce vince a Cagliari nel posticipo di Serie A e trova una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, andando ad invischiare nella lotta diverse squadre con Genoa, Cremonese che ora tremano. Le vittorie di Fiorentina e Lecce hanno ribaltato la corsa alla permanenza in Serie A con i salentini che hanno colto il secondo successo consecutivo in campionato. Nulla da fare per il Cagliari che sperava di tornare alla vittoria con la formazione di Pisacane che ha trovato una giornata storta soprattutto per quello che riguarda diversi uomini chiave della formazione rossoblu.