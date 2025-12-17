Rozza consigliera dem e infermiera | Mai più le coop nei reparti critici

Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd e infermiera, esprime forti dubbi sulla presenza di cooperative nei reparti critici degli ospedali. Durante un intervento al Pirellone, ha ribadito la sua posizione, evidenziando la preoccupazione riguardo alle testimonianze dei medici dell’Iceberg del San Raffaele, e chiedendo misure più stringenti per garantire la sicurezza e la professionalità nelle strutture sanitarie.

Al Pirellone Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd ma anche infermiera, ha ribadito i suoi dubbi sul fatto che quelli descritti dai medici dell’Iceberg del San Raffaele nella notte tra il 5 e il 6 dicembre "fossero veramente dei colleghi. Non ho mai visto carrelli come quelli nelle foto pubblicate. E un infermiere, da qualunque Paese provenga, sa la differenza tra somministrare 20 o 200 ml all’ora." Alla Regione chiedete regole che impongano, per ingaggiare infermieri di cooperative, la certificazione delle competenze e il divieto di assegnarli a reparti ad alta intensità. "Esatto: la Regione deve rispondere dei privati che ha accreditato. Ilgiorno.it

