Gabriella Thevenin Fondatrice di una città cristiana | il libro di Italo Farnetani dedicato alla figura di suor Thevenin

Il 28 gennaio ad Arezzo sarà presentato il libro di Italo Farnetani dedicato a Gabriella Thevenin, fondatrice di una città cristiana. L’evento si svolgerà alle 18.30 presso Casa Thevenin, offrendo un’opportunità per conoscere meglio la figura di suor Thevenin e il suo contributo alla storia e alla comunità. La presentazione intende offrire un approfondimento sobrio e accurato sulla sua vita e il suo operato.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – Si terrà mercoledì 28 gennaio alle ore 18.30, presso Casa Thevenin, la presentazione del volume “ Gabriella Thévenin. Fondatrice di una città cristiana Fondatrice d’une ville chrétienne” di Italo Farnetani, dedicato alla figura di suor Gabriella Thévenin, donna di fede e di straordinaria carità, profondamente legata alla storia della città di Arezzo. Il libro ripercorre la vita e l’opera di Gabriella Thévenin, fondatrice di Casa Thevenin, istituzione che da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e la tutela dei minori e delle persone più fragili. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Gabriella Thevenin. Fondatrice di una città cristiana”: il libro di Italo Farnetani dedicato alla figura di suor Thevenin Leggi anche: Gabriella Thévenin ad Arezzo e la rivoluzione (per le orfane) Leggi anche: “The Great Show Marathon” a sostegno di Casa Thevenin Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. “Gabriella Thevenin. Fondatrice di una città cristiana”: il libro di Italo Farnetani dedicato alla figura di suor Thevenin - 30, presso Casa Thevenin, la presentazione del volume “ Gabriella Thévenin. lanazione.it

Gabriella Thévenin ad Arezzo e la rivoluzione (per le orfane) - culturale emerso dalla Rivoluzione francese, assimilando gli ideali di rinnovamento politico e ... iodonna.it

Iniziate le celebrazioni per il bicentenario dalla nascita di suor Gabriella Thevenin - Arezzo, 20 maggio 2023 – Ieri pomeriggio sono solennemente iniziate le celebrazioni per il bicentenario della nascita di Gabriella Thevenin, la suora della San Vincenzo de' Paoli, che realizzò ad ... lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.