Gabriella Thévenin Il libro omaggio alla fondatrice

Oggi alle 18.30, a Casa Thevenin, si tiene la presentazione del libro dedicato a suor Gabriella Thévenin. L’autore, Italo Farnetani, racconta la vita di una donna che ha lasciato un segno forte nella storia di Arezzo. La cerimonia è un omaggio alla sua fede e alla sua carità, che ancora oggi vengono ricordate nella città.

Si terrà oggi alle 18.30, a Casa Thevenin, la presentazione del volume "Gabriella Thévenin. Fondatrice di una città cristiana Fondatrice d’une ville chrétienne" di Italo Farnetani, dedicato alla figura di suor Gabriella Thévenin, donna di fede e di straordinaria carità, profondamente legata alla storia della città di Arezzo. Il libro ripercorre la vita e l’opera di Gabriella Thévenin, fondatrice di Casa Thevenin, istituzione che da oltre un secolo rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e la tutela dei minori e delle persone più fragili. Arezzo non è stata solo il luogo in cui suor Gabriella ha operato, ma la città nella quale ha preso forma il suo progetto di una vera e propria "città cristiana", fondata sui valori della solidarietà, dell’ educazione e della dignità umana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il 28 gennaio ad Arezzo sarà presentato il libro di Italo Farnetani dedicato a Gabriella Thevenin, fondatrice di una città cristiana.

