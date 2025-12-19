Trump annuncia i Patriot Games per celebrare il 250° anniversario della nascita degli USA

Donald Trump ha annunciato i “Patriot Games” per celebrare il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Un’iniziativa che mira a rafforzare il senso di orgoglio nazionale e unità, coinvolgendo cittadini e istituzioni in eventi e attività commemorative. Questa celebrazione rappresenta un momento di riflessione sulla storia e sui valori fondamentali che hanno plasmato il paese nel corso dei secoli.

Trump annuncia i "Patriot Games" In vista delle celebrazioni per il 250° anniversario della nascita del Paese nel 2026, il presidente americano Donald Trump ha annunciato il .

Donald Trump ha annunciato una serie di eventi spettacolari per il 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti, previsto nel 2026. Tra le iniziative principali ci sono i Patriot Games, una competizione sportiva nazionale con i migliori studenti-atleti delle - facebook.com facebook

