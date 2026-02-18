La città dei coltelli contro il decreto sicurezza
Il sindaco di Frosolone, che ha ottenuto 974 voti alle ultime elezioni, si oppone con fermezza al decreto sicurezza approvato dal governo. La sua critica nasce dalla crisi degli immigrati nel suo paese, dove le nuove norme complicano l’accoglienza e aumentano le tensioni. In un'assemblea pubblica, ha sottolineato come le misure rischino di isolare la comunità locale. La sua posizione si fa sentire in un momento in cui le decisioni nazionali influenzano direttamente la vita quotidiana dei cittadini.
Forte dei 974 voti con cui è stato eletto alla carica di primo cittadino, il sindaco di Frosolone (Isernia) ha alzato la voce contro il decreto sicurezza approvato dal governo. La nuova normativa prevede infatti una stretta sui coltelli, che naturalmente nel Ddl non vengono chiamati “coltelli” bensì “strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a otto centimetri”, per i quali viene introdotto un porto d’armi, nonché “strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza superiore a cinque centimetri”, che vengono invece vietati tout court. Il guaio è che a Frosolone la produzione di coltelli – cioè di strumenti eccetera eccetera – è la principale produzione locale, un artigianato che si è fatto industria; Frosolone è la città dei coltelli un po’ come Milano è la città della moda o Sanremo la città del festival della canzone italiana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
